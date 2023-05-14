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Рабочий завода «Актобемунайгаз» скончался от ожогов в больнице

Автор:  
Самал Ендибаева
14 Мая 2023, 22:02
Рабочий завода «Актобемунайгаз» скончался от ожогов в больнице

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Один из четырех рабочих, получивших ожоги во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

При пожаре на Жанажольском ГПЗ пострадали четыре человека - рабочие АО «СНПС Актобемунайгаз», они получили ожоги разной степени тяжести. Санавиацией пострадавших доставили в столичную больницу.

Сегодня в больнице №1 Астаны скончался один из пострадавших.

«Утром 14 мая в городской больнице №1 Астаны скончался один из рабочих, получивших ожоги. Мужчина 1967 года рождения получил термический ожог головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. Ожоги 70-75% тела. Крайне тяжелый ожоговый шок. Темоингаляционное поражение дыхательных путей. 3 мая он санавиацией был переведен в Астану», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

Двое пострадавших также находятся на лечении в Астане, один человек получает лечение в больнице скорой медицинской помощи в Актобе.


Актюбинская область   Происшествия   Регионы   Пожар   Актобе  
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