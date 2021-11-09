Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на одном из строительных объектов рабочий упал с высоты и погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что инцидент произошел на строительном объекте в микрорайоне «Самал-3».

«Как удалось выяснить, 25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня. Молодой человек скончался до приезда бригады медиков. В настоящее время по данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему», - сообщили в пресс-службе ДП города.