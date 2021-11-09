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Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы

9 Ноября 2021 19:33
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Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на одном из строительных объектов рабочий упал с высоты и погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что инцидент произошел на строительном объекте в микрорайоне «Самал-3».

«Как удалось выяснить, 25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня. Молодой человек скончался до приезда бригады медиков. В настоящее время по данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему», - сообщили в пресс-службе ДП города.

Отметим, весной этого года на стройке по улице Нурмакова - Кабанбай батыра погиб 19-летний парень. Информация о смерти рабочего появилась в сети.
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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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