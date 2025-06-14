Рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы в Петропавловске

Инцидент произошёл вчера около 17:00. 40-летний сотрудник ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» выполняя плановые работы на производственном объекте по неосторожности упал вниз.

По словам генерального директора предприятия Максима Бублейника, пострадавшему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в городское медучреждение. В настоящее время его состояние стабильное, проводится необходимое лечение.

— В соответствии с законодательством РК, по данному факту начато расследование. Будет создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам её работы будет предоставлена дополнительная информация. Пострадавший — футеровщик 4 разряда, и мы обязательно окажем ему помощь, — сообщил М. Бублейник.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, мужчина находится в реанимации.