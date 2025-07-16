Рабочий скончался на предприятии в Кокшетау

14 июля фельдшер станции скорой медицинской помощи сообщил в полицию о несчастном случае на одном из предприятий города.

- 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ДП Акмолинской области.