18:41, 15 Июль 2025 | GMT +5
Рабочий скончался на предприятии в Кокшетау
Мужчина упал с высоты во время работы на предприятии в Кокшетау и от полученной травмы скончался на месте происшествия, передает агентство Kazinform.
14 июля фельдшер станции скорой медицинской помощи сообщил в полицию о несчастном случае на одном из предприятий города.
- 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ДП Акмолинской области.
Также проводится проверка государственным инспектором труда.