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    18:41, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Рабочий скончался на предприятии в Кокшетау

    Мужчина упал с высоты во время работы на предприятии в Кокшетау и от полученной травмы скончался на месте происшествия, передает агентство Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Kazinform

    14 июля фельдшер станции скорой медицинской помощи сообщил в полицию о несчастном случае на одном из предприятий города.

    - 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ДП Акмолинской области.

    Также проводится проверка государственным инспектором труда.

    Теги:
    Работа Полиция Происшествия Акмолинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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