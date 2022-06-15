12:07
15 Июня 2022 10:58
Рабочий сгорел на предприятии в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 июня в 00:50 (время города Нур-Султана) в Каракиянском районе Мангистауской области в 40 км от города Жанаозена в АО «ӨзенМунайГаз» на территории НГДУ-2 произошло загорание подъемной установки АПРС-40 и групповой установки № 49, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ДЧС Мангистауской области в 01:51 пожар был ликвидирован. На месте пожара обнаружен обгоревший труп. Обстоятельство и причина пожара устанавливается.
На место происшествия выезжали: восемь сотрудников, две единицы техники ДЧС области, четыре сотрудника и одна единица техники НГПС 14-Семсер (негосударственная противопожарная служба).
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