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Рабочий погиб при взрыве в котельной в Жетысуской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Апреля 2023, 20:56
Рабочий погиб при взрыве в котельной в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе произошел взрыв в котельной, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в районном акимате, 1 апреля в 08:52 в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. Погиб рабочий.

«В настоящий момент угрозы нет. Причина устанавливается», - проинформировали в пресс-службе районного акимата.

Погибшему было 58 лет. У него осталось пять детей.

Напомним, в начале года при взрыве газового баллона в доме в Жетысуской области пострадали четыре человека.

Фото: instagram.com/koksu_akimdigi


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