Рабочий погиб при проведении коммунальных работ в Жезказгане

Как сообщили в акимате города, инцидент произошёл при проведении текущего ремонта канализационных сетей по адресу Железнодорожная, 21–23. Работы выполняло ТОО «Бектан» в рамках договора, заключённого с отделом ЖКХ акимата города Жезказган.

По предварительным данным, во время проведения земляных работ привлёкшееся лицо 1975 года рождения оказалось под завалом грунта на глубине около двух метров. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

В акимате выразили соболезнования родным и близким погибшего и отметили, что по факту трагедии создана комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Между тем, в департаменте полиции области Улытау сообщили, что по данному факту в управлении полиции города Жезказган возбуждено уголовное дело по статье 156, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

Напомним, 1 октября в Караганде при ремонте канализационных труб погибли двое рабочих — 18-летний парень и его 41-летний коллега также оказались под завалом грунта.