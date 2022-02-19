Рабочий погиб при падении крана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции города Нур-Султана подтвердили гибель рабочего при падении крана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Нур-Султана подтвердили гибель рабочего при падении крана

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие», - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, в столице упал башенный кран. «По падению крана по пр. Туран, дом 89/А, Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по городу Нур-Султан будет проведено расследование. По результатам которого будут установлены причины и обстоятельства падения башенного крана. По итогам расследования для принятия процессуального решения материалы будут направлены в Департамент полиции г. Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

В ведомстве также сообщили, что по поручению заместителя акима г. Нур-Султана Нуркенова Н.Ж. будет создана комиссия с участием специалистов департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных государственных органов по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям.



