Рабочий погиб под колесами экскаватора на стройке дорожной развязки в Шымкенте

На строительной площадке дорожной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова в Шымкенте погиб 54-летний рабочий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, во время выполнения работ мужчина оказался под колесами экскаватора.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Обстоятельства происшествия также изучит управление государственной инспекции труда Шымкента. По предварительной информации, субподрядная организация могла привлечь погибшего к работе без оформления трудового договора. Инспекторам предстоит установить, соблюдались ли на объекте правила техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Астане выявили системные нарушения на строительных объектах. Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие обязательных инструктажей, средств индивидуальной защиты, привлечение необученных работников и нарушения трудового законодательства со стороны субподрядных организаций.