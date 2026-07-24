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    Рабочий погиб под колесами экскаватора на стройке дорожной развязки в Шымкенте

    На строительной площадке дорожной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова в Шымкенте погиб 54-летний рабочий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочий погиб под колесами экскаватора на стройке дорожной развязки в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    По предварительным данным, во время выполнения работ мужчина оказался под колесами экскаватора.

    Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

    — В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

    Обстоятельства происшествия также изучит управление государственной инспекции труда Шымкента. По предварительной информации, субподрядная организация могла привлечь погибшего к работе без оформления трудового договора. Инспекторам предстоит установить, соблюдались ли на объекте правила техники безопасности.

    Ранее сообщалось, что в Астане выявили системные нарушения на строительных объектах. Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие обязательных инструктажей, средств индивидуальной защиты, привлечение необученных работников и нарушения трудового законодательства со стороны субподрядных организаций.

    Дороги Регионы Казахстана Полиция Шымкент Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор