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Рабочий погиб на строительном объекте в Нур-Султане
16 Мая 2022 20:12

Рабочий погиб на строительном объекте в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочий погиб в результате разрыва троса башенного крана на строительном объекте в Нур-Султане. Об этом сообщил Комитет промышленной безопасности МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 мая 2022 года около 03:34 часов в Нур-Султане (район Есиль, на проспекте Туран 50) на территории строительного объекте многоквартирного жилого комплекса «Туран 1» в процессе строительно-монтажных работ, при эксплуатации грузоподъемного механизма произошла авария.

«По предварительным данным, разрыв троса башенного крана привел к падению металлического крюка (гак). В результате один рабочий погиб на месте», - сообщили в ведомстве.

Управлением контроля и качества городской среды города Нур-Султан создается специальная комиссия для расследования несчастного случая.

Уточняется, что сотрудник департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Нур-Султан возглавит работу данной комиссии, в целях установления причин и обстоятельств аварии.

Результаты расследования будут сообщены дополнительно.



Автор:
Корреспондент

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