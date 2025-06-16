Рабочий график изменили для госслужащих в Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, теперь рабочее время в государственных учреждениях будет начинаться в 08:00 и завершаться в 17:30. Обеденный перерыв установлен с 12:30 до 14:00.

Напомним, с 1 марта 2024 года в Казахстане время было переведено на час назад.

Спустя три месяца петиция с требованием вернуть прежнее время набрала 50 тысяч подписей. Однако 2 августа Министерство торговли и интеграции отказало в ее удовлетворении.

Правительство заявило о необходимости в проведении дополнительных исследований о влиянии перевода времени на здоровье казахстанцев.

Первым в пилотном режиме с января этого года перешел на новый рабочий график Катон-Карагайский район. Позже все районы Восточно-Казахстанской области перешли на новое рабочее время.

Кроме того, в Астане хотят сдвинуть рабочий график. Согласно данным акимата столицы, изменение рабочего графика организаций поможет разгрузить дороги в часы пик.

Также с апреля этого года на полчаса раньше начали рабочий день госслужащие в Актобе.