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    13:07, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Рабочий график изменили для госслужащих в Алматинской области

    С 16 июня сотрудники государственных учреждений Алматинской области переходят на новый режим работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конаев, Қонаев
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, теперь рабочее время в государственных учреждениях будет начинаться в 08:00 и завершаться в 17:30. Обеденный перерыв установлен с 12:30 до 14:00.

    Напомним, с 1 марта 2024 года в Казахстане время было переведено на час назад.

    Спустя три месяца петиция с требованием вернуть прежнее время набрала 50 тысяч подписей. Однако 2 августа Министерство торговли и интеграции отказало в ее удовлетворении.

    Правительство заявило о необходимости в проведении дополнительных исследований о влиянии перевода времени на здоровье казахстанцев.

    Первым в пилотном режиме с января этого года перешел на новый рабочий график Катон-Карагайский район. Позже все районы Восточно-Казахстанской области перешли на новое рабочее время.

    Кроме того, в Астане хотят сдвинуть рабочий график. Согласно данным акимата столицы, изменение рабочего графика организаций поможет разгрузить дороги в часы пик.

    Также с апреля этого года на полчаса раньше начали рабочий день госслужащие в Актобе.

    Теги:
    Время Регионы Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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