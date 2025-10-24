Рабочие профессии должны получать достойную оценку – Касым-Жомарт Токаев

— Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания. Поэтому Декларация о суверенитете — это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа. С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа. Это единственно правильная стратегия. Недаром говорят: «труд — источник благополучия». Мы всегда должны оказывать уважение ответственным и конкурентоспособным гражданам и поддерживать их. Важно построить общество, в котором рабочие профессии получают достойную оценку, — сказал Касым-Жомарт Токаев.