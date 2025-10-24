РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Рабочие профессии должны получать достойную оценку – Касым-Жомарт Токаев

    В выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Касым-Жомарт Токаев назвал 35-летие Декларации о государственном суверенитете важнейшим историческим рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Рабочие профессии должны получать достойную оценку – Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    — Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания. Поэтому Декларация о суверенитете — это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа. С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа. Это единственно правильная стратегия. Недаром говорят: «труд — источник благополучия». Мы всегда должны оказывать уважение ответственным и конкурентоспособным гражданам и поддерживать их. Важно построить общество, в котором рабочие профессии получают достойную оценку, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают