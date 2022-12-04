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Рабочие получат вознаграждение за ликвидацию ЧС техногенного характера в Экибастузе

4 Декабря 2022, 21:55
Рабочие получат вознаграждение за ликвидацию ЧС техногенного характера в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дополнительное вознаграждение получат рабочие за ликвидацию ЧС техногенного характера в Экибастузе. Компенсацию им выплатят предприятия, где трудятся эти рабочие. Об этом сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разговаривали с работниками, которые, не обращая внимания на время суток, трудятся для восстановления тепла в городе. Они рассказывали, что за переработанное время они получают 200 тенге за один день. Не считаете ли вы, что этих средств мало?» - спросил журналист на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций.

По словам акима Экибастуза, этот вопрос на контроле специального штаба.

«Мы провели переговоры с руководителями предприятий. В рамках работы штаба проводим в день две встречи. Мы также обсуждали вопрос оплаты труда за переработку. Что касается 200 тенге, нужно выяснить, какая это конкретно компания. Однако тем гражданам, которые днем и ночью занимаются ликвидацией ЧС техногенного характера, предприятия, где они работают, выплатят дополнительное вознаграждение», - сказал Аян Бейсекин.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Позже временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области объяснил, почему 11 домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу. Он также назвал наиболее проблемные дома.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.


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