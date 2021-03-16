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Рабочая группа во главе с Ералы Тугжановым посетила приграничные районы Туркестанской области

16 Марта 2021 20:00
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Рабочая группа во главе с Ералы Тугжановым посетила приграничные районы Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 марта 2021 года, по поручению Главы Государства рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова посетила приграничные районы Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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В ходе рабочей поездки Е. Тугжанов ознакомился с состоянием социальных объектов и встретился с жителями сел Багыс и Хиябон Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана.

На встрече с вице-премьером жители подняли актуальные вопросы сел, в том числе отсутствие возможности оформления собственности и земельных участков. По словам жителей, также остро стоит проблема нехватки земли и поливной воды для сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, отмечается отсутствие газа в селах.

По итогам встречи заместитель Премьер-Министра поручил акимату области принять все необходимые меры по решению проблемных вопросов жителей. Так, поручено к 1 апреля т.г. провести инвентаризацию сельхозугодий с учетом их водообеспеченности, к 31 мая завершить регистрацию земельных участков и строений, а также до 1 сентября обеспечить газоснабжение шести сел Туркестанской области.

Ералы Тугжанов особо отметил важность определения границ указанных населенных пунктов и поручил руководству области в срок до 15 апреля т.г. провести соответствующие работы с учетом предоставления пастбищных угодий для нужд местного населения, а до 20 апреля – окончательно утвердить границы села.

Более того, в селе Багыс планируется строительство новой школы взамен аварийной и модернизация сетей «Kcell» и «Теle-2» связью 3G/4G для улучшения качества интернет связи.

Вопросы развития приграничных сел находятся на контроле Правительства.




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#Правительство РК   #Туркестанская область  
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