Рабочая группа во главе с Ералы Тугжановым посетила приграничные районы Туркестанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 марта 2021 года, по поручению Главы Государства рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова посетила приграничные районы Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
В ходе рабочей поездки Е. Тугжанов ознакомился с состоянием социальных объектов и встретился с жителями сел Багыс и Хиябон Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана.
На встрече с вице-премьером жители подняли актуальные вопросы сел, в том числе отсутствие возможности оформления собственности и земельных участков. По словам жителей, также остро стоит проблема нехватки земли и поливной воды для сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, отмечается отсутствие газа в селах.
По итогам встречи заместитель Премьер-Министра поручил акимату области принять все необходимые меры по решению проблемных вопросов жителей. Так, поручено к 1 апреля т.г. провести инвентаризацию сельхозугодий с учетом их водообеспеченности, к 31 мая завершить регистрацию земельных участков и строений, а также до 1 сентября обеспечить газоснабжение шести сел Туркестанской области.
Ералы Тугжанов особо отметил важность определения границ указанных населенных пунктов и поручил руководству области в срок до 15 апреля т.г. провести соответствующие работы с учетом предоставления пастбищных угодий для нужд местного населения, а до 20 апреля – окончательно утвердить границы села.
Более того, в селе Багыс планируется строительство новой школы взамен аварийной и модернизация сетей «Kcell» и «Теle-2» связью 3G/4G для улучшения качества интернет связи.
Вопросы развития приграничных сел находятся на контроле Правительства.
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