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    21:46, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    QYZYLJAR ARTcenter открыли в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылся арт-центр QYZYLJAR. Расположился он на заднем дворе областного историко-краеведческого музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Попасть в арт-центр можно со стороны улицы Жамбыла и Парковой. Дворик разделили на три зоны.

    В первой зоне расположены торговые павильоны для мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь можно купить товары handmade и поучаствовать в мастер-классах. Здесь же работают уличные художники и расставлены столы для настольных игр.

    Вторая зона носит познавательный характер. Работают выставки картин местных художников, представлены артефакты, найденные в «Кызыл оба». Мероприятия для гостей готовят сотрудники библиотек, музеев. Для детей проходят мастер-классы по робототехнике, бумажному моделированию.

    В третьей зоне находится импровизированный концертный зал. Здесь будут выступать творческие коллективы города и области. Планируются театральные представления. Работает кинозал под открытым небом. В эти выходные здесь идет казахстанский художественный фильм «Алмазный щит».

    Пока арт-центр будет работать только летом. В музее обещают, что насыщенная программа будет ждать посетителей каждый день, кроме понедельника. Время работы арт-центра: с 15.00 до 23.00 часов. Вход бесплатный.



    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Общество
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