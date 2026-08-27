QR-платежи и цифровой теңге могут освободить от НДС в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность распространить освобождение от НДС на услуги по обслуживанию современных безналичных платежей, включая QR-платежи, переводы по номеру телефона, электронные деньги и цифровой теңге. Вопрос обсудили на 26-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

В настоящее время освобождение от НДС действует для операций с платежными карточками. Финансовые регуляторы предложили распространить аналогичный подход на услуги по обслуживанию других безналичных платежей.

Участники заседания отметили, что платежный рынок активно развивается, а цифровые способы расчетов получают все большее распространение. В этой связи финансовые регуляторы считают важным создать единые условия для стимулирования безналичных расчетов и цифровых платежных решений.

Фото: Министерство национальной экономики РК

Ранее освобождение от НДС было предусмотрено как отдельная мера для наиболее распространенного на тот момент платежного инструмента — банковских карт. Однако с развитием QR-платежей, мобильных переводов и цифрового теңге структура платежного рынка существенно изменилась.

При этом автоматическое расширение налоговой льготы на новые инструменты ранее не рассматривалось, поскольку для этого необходимо оценить экономический эффект и определить перечень операций, на которые будет распространяться освобождение.

Кроме того, законодательство в сфере платежей в 2026 году было обновлено и расширило понятие операций с платежными карточками, что также требует уточнения налогового регулирования.

Серик Жумангарин отметил, что развитие современных платежных инструментов, включая QR-платежи и цифровой теңге, является позитивным направлением. Вместе с тем необходимо обосновать экономический эффект предлагаемой меры.

Фото: Министерство национальной экономики РК

По итогам обсуждения принято решение дополнительно проработать вопрос совместно с Министерством финансов, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком, уточнить законодательные нормы и представить соответствующие расчеты.

На заседании также рассмотрели актуализацию подзаконных актов для применения нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых в соответствии с Налоговым кодексом.

Фото: Министерство национальной экономики РК

Министерству промышленности и строительства поручено уточнить постановление Правительства РК от 18 декабря 2025 года № 1102, регулирующее критерии низкорентабельных месторождений твердых полезных ископаемых и правила определения их рентабельности.

Ранее Kazinform сообщал, что цифровой теңге начали активнее использовать в государственных финансах. По данным Правительства РК, к июлю 2026 года в обращение было выпущено 340 млрд цифровых теңге, с их использованием реализовано 20 пилотных проектов, еще 10 находились в стадии реализации и 50 готовились к запуску.

Также на предыдущем, 25-м заседании Проектного офиса рассматривались вопросы снижения НДПИ для сельхозтоваропроизводителей, налогообложения списанных кредитов физических лиц и учета дисконта по долговым ценным бумагам.