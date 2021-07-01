НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – QR-код появится в электронном паспорте вакцинации Казахстана. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие люди, которые пересекают границу, к примеру, с Кыргызстаном, на автопереходе предъявляют свой паспорт вакцинации и у них требуют наличие QR-кода, где видно, вакцинирован ли человек или нет. Такого кода в паспорте вакцинации Казахстана нет. Планируется ли его внедрять?» - спросила журналист.

Вице-министр ответил, что в eGov mobile QR-код находится в работе, в ближайшее время реализуется и QR-код будет в паспорте вакцинации.

«Вместе с этим, в бумажных версиях паспортов вакцинации QR-код присутствует. Поэтому, если у кого-то есть желание выехать за рубеж, можно получить бумажную версию, чтобы на границе не столкнуться с трудностями. Что касается eGov mobile, на стадии работы», - отметил Асет Турысов.