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«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов

27 Января 2022 15:27
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«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что отечественная вакцина «QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во время прошлых встреч все спрашивали: «где «Pfizer», где «Pfizer»?». У народа есть пословица: «И золотыми вещами не дорожат, когда они под рукою лежат» («Қолда бар алтынның қадірі жоқ»). Все время говорят, что нужна вакцина другой страны. О собственной вакцине никто не говорит. Если мы сами себя не будем продвигать, то кто это скажет? Другие государства говорят. Давайте учтем все это. Все это нужно тщательно рассмотреть», - сказал Ералы Тугжанов во время расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки РК.

По словам заместителя Премьер-Министра, по уровню качества вакцина, разработанная отечественными учеными, не уступает. Эффективность «QazVac» составляет от 86 до 92%.

«Это же серьезный результат. Ни одна вакцина на таком уровне сегодня не может похвалиться. Об этом мы будем говорить», - заявил Е. Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра сообщил, что 43 государства мира выразили готовность приобрести отечественную вакцину.

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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #QazCovid-in   #QazVaс   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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