QazVac: кто из чиновников привился казахстанской вакциной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские должностные лица продолжают пополнять список привившихся вакциной отечественного производства QazCOVID-in (QazVac). Сегодня выбор в пользу QazCovid сделали министр здравоохранения Алексей Цой и вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши граждане увидели, что вакцина безопасна, эффективна. Видят, что повышается титр антител и родственники сами рекомендуют пройти вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких», - сказал Алексей Цой после вакцинации.

«У нас каждый двадцатый казахстанец на сегодняшний день уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хорошие и наша задача - предоставить возможность, а дальше граждане сами выбирают, сами вакцинируются и понимают, что это единственный выход из изоляции», - добавил министр.

Глава Минздрава получил вакцину в поликлинике №9. После прививки его предупредили о том, что в течении трёх дней он может чувствовать себя, как при заболевании гриппом.

Вакцинация QazVac производится в два этапа с интервалом в 21 день. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ.

Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником – проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания. После вакцинации привитой должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.

Министр и вице-министр привились после официального объявления вакцинации казахстанским препаратом QazCovid-in (QazVac), который выпустили на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Однако, ряд их коллег по государственному сектору продемонстрировали свое доверие казахстанским ученым гораздо раньше, провакцинировавшись в качестве добровольцев.

Первым отечественную вакцину от COVID-19 получил министр образования Асхат Аймагамбетов. Прививку ему поставили в августе 2020 года, который получил сразу три прививки: помимо QazVac главе МОН поставили вакцину от гриппа и пневмококка.

В конце декабря испытали на себе казахстанскую вакцину еще двое высокопоставленных чиновников. Помощник Президента Ерлан Карин привился добровольно 25 декабря.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев также привился вакциной отечественного производства, уже вне клинических испытаний.

В общей сложности казахстанскую вакцину испытали на себе 3 тысячи добровольцев, в том числе и ученые разработчики, которые апробировали препарат первыми.

Как ранее заверила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья, в числе первых испытавшая вместе с коллегами препарат на себе, вакцина надежная и проверенная временной технологией изготовления.

«Преимущества инактивированной технологии в разработке вакцины в том, что данная технология проверена временем, все компоненты надежны и безопасны. Данные вакцины не вызывают вакциноассоциированных заболеваний, и они надежно индуцируют гуморальный, клеточный иммунитет. Отличительные особенности в том, что имеются усовершенствованные методы доставки, не требующие сложной техники, сложных холодильных установок и транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов», - сказала К. Захарья на брифинге в СЦК.







