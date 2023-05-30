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QazaqGaz запустил вторую нитку газопровода «Макат-Северный Кавказ»

Редактор:  
Зифа Хабирова
30 Мая 2023, 20:07
QazaqGaz запустил вторую нитку газопровода «Макат-Северный Кавказ»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Макатском районе Атырауской области QazaqGaz совместно с областным акиматом запустил лупинг (вторую нитку) магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ», передает МИА «Казинформ».

Инвестиционный проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства по повышению надежности газоснабжения населения и крупных промышленных предприятий г. Атырау и Атырауской области, а также обеспечению энергобезопасности страны в целом.

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Строительство лупинга общей стоимостью порядка 86 млрд тенге является одним из инвестиционных проектов, которые национальная компания совместно с Фондом «Самрук-Қазына» реализовывает по всему Казахстану.

По словам Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, реализация проекта имеет высокую социальную и стратегическую значимость для региона.

«В первую очередь, реализация проекта направлена на обеспечение энергетической безопасности Атырауской области, во-вторых, на надежное и бесперебойное газоснабжение и перевод промышленных объектов предпринимательства на экологический вид топлива – природный газ, и самое важное – повышение комфортности проживания населения, улучшение условий труда и жизни», – отметил Санжар Жаркешов.

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Кроме того, строительство лупинга позволит избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с остановкой однониточного газопровода, а также обеспечит бесперебойную поставку газа специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Согласно технологической схеме проекта проектная пропускная способность Лупинга МГ «Макат – Северный Кавказ», при проектном давлении 7,4МПа, составит 13,147 млрд. м3/год.

«Макат-Северный Кавказ» эксплуатируется уже свыше 30 лет. Существовали определенные технические проблемы, которые требовали немедленного устранения. Если бы магистральный газопровод вышел из строя, население, крупные предприятия остались бы без газоснабжения. Учитывая особую роль данного проекта для нашей области, национальная компания QazaqGaz своевременно запустила вторую нитку лупинга «Макат-Северный Кавказ. Это огромный социально важный инвест проект для Атырауской области», – отметил Кайрат Нуртаев, заместитель акима области.

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Стоит отметить, что выход из строя МГ «Макат–Северный Кавказ», функционирующего свыше 30 лет, особенно в период осенне-зимней эксплуатации, способен вызвать энергетический коллапс целого региона со срывом газоснабжения населенных пунктов и производственных объектов г. Атырау и Атырауской области, когда без газо-, водо-, теплоснабжения могут остаться не только 400 тысяч человек, но и градообразующие предприятия региона, социально ориентированные объекты – детские сады, школы, больницы и т.д.

Учитывая стратегическую важность МГ «Макат-Северный Кавказ» в плане обеспечения внутренней энергетической безопасности населения и промышленных предприятий Атырауской области, а также текущее техническое состояние МГ, АО «Интергаз Центральная Азия» осуществило строительство Лупинга МГ «Макат-Северный Кавказ» на участке 0-130 км.


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