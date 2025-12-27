QazaqGaz запустил газовое месторождение Барханная

Проект реализован в рамках утвержденной Министерством энергетики дорожной карты по расширению ресурсной базы газа в стране. Церемония запуска прошла в формате телемоста.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в государственный бюджет. Совокупные налоговые выплаты и контрактные обязательства от разработки месторождения оцениваются в 18,6 млрд тенге.

— Запуск месторождения Барханная — это результат системной работы по наращиванию собственной ресурсной базы газа и важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны, — отметил Алибек Жамауов.

Фото: QazaqGaz

В рамках подготовки к запуску подразделение QazaqGaz «Разведка и Добыча» завершило комплекс работ по обустройству месторождения, включая строительство пункта сбора газа и газопровода Барханная — Амангельды. Были также выполнены работы по расконсервации ранее пробуренной скважины Б-5 и бурению эксплуатационной скважины Б-6, по которой в настоящее время завершается этап освоения.

В декабре Правительство одобрило перевод земель из лесного фонда в промышленную категорию, что позволило завершить все юридические и инфраструктурные процедуры, необходимые для начала промышленной добычи.

Фото: QazaqGaz

Ожидается, что добыча газа на месторождении составит около 30 млн кубометров в 2026 году, а пиковый уровень составит порядка 65 млн кубометров и будет достигнут к 2028 году.