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    16:36, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    QazaqGaz заключил два очередных контракта по недропользованию

    АО «НК «QazaqGaz» продолжает активную работу по увеличению ресурсной базы газа путем привлечения стратегических партнёров к освоению перспективных участков, передает агентство Kazinform.

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    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    В рамках реализации поручения Главы государства по стимулированию геологоразведочных проектов и привлечению инвестиций в газовую отрасль между Министерством энергетики РК и АО «НК «QazaqGaz» совместно с стратегическими партёрами заключены очередные два контракта на недропользование по углеводородам.

    Вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек, заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО «НК «QazaqGaz» Улан Буркитов и генеральный директор АО «Нефтяная компания КОР» Даулет Узаков подписали контракт на разведку и добычу углеводородов на участке «Аккудук» в Мангистауской области.

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    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Кроме того, вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек, заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО «НК «QazaqGaz» Улан Буркитов и генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев подписали контракт на разведку и добычу углеводородов на участке «Северный-2» в Актюбинской области.

    Оба контракта заключены в рамках улучшенного модельного контракта, предусматривающего налоговые и регуляторные стимулы для реализации геологоразведки на сложных и слабоизученных участках.

    Как и в ранее реализованных проектах, стратегические партнеры будут работать по принципу carry-финансирования, что означает 100% финансирование геологоразведочных работ со стороны инвестора, включая принятие всех геологических и финансовых рисков.

    Ожидается, что реализация проектов на «Северном-2» и «Аккудуке» даст импульс развитию инфраструктуры регионов, создаст новые рабочие места и внесёт значительный вклад в устойчивое развитие минерально-сырьевого сектора страны.

    В пресс-службе нацкомпании отметили, что QazaqGaz открыт к сотрудничеству по всем проектам как с отечественными, так и с зарубежными партнёрами.

    Теги:
    Геология Недры земли Инвестиции
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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