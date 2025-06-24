QazaqGaz заключил два очередных контракта по недропользованию

В рамках реализации поручения Главы государства по стимулированию геологоразведочных проектов и привлечению инвестиций в газовую отрасль между Министерством энергетики РК и АО «НК «QazaqGaz» совместно с стратегическими партёрами заключены очередные два контракта на недропользование по углеводородам.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек, заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО «НК «QazaqGaz» Улан Буркитов и генеральный директор АО «Нефтяная компания КОР» Даулет Узаков подписали контракт на разведку и добычу углеводородов на участке «Аккудук» в Мангистауской области.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Кроме того, вице-министр энергетики Республики Казахстан Кудайберген Арымбек, заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО «НК «QazaqGaz» Улан Буркитов и генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев подписали контракт на разведку и добычу углеводородов на участке «Северный-2» в Актюбинской области.

Оба контракта заключены в рамках улучшенного модельного контракта, предусматривающего налоговые и регуляторные стимулы для реализации геологоразведки на сложных и слабоизученных участках.

Как и в ранее реализованных проектах, стратегические партнеры будут работать по принципу carry-финансирования, что означает 100% финансирование геологоразведочных работ со стороны инвестора, включая принятие всех геологических и финансовых рисков.

Ожидается, что реализация проектов на «Северном-2» и «Аккудуке» даст импульс развитию инфраструктуры регионов, создаст новые рабочие места и внесёт значительный вклад в устойчивое развитие минерально-сырьевого сектора страны.

В пресс-службе нацкомпании отметили, что QazaqGaz открыт к сотрудничеству по всем проектам как с отечественными, так и с зарубежными партнёрами.