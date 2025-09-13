Qazaq Green Fest 2025: KEGOC подписал меморандум о сотрудничестве с GIZ

Фестиваль впервые организован в Мангистауской области и стал платформой для обсуждения стратегических вопросов развития возобновляемой энергетики Казахстана. За 16 лет сектор ВИЭ достиг значительных результатов: сегодня действует более 150 объектов суммарной мощностью свыше 3,2 ГВт, а доля «зеленой» энергии приблизилась к 7% при общем объеме иностранных инвестиций более 1 трлн тенге.

Фото: KEGOC

Роль KEGOC в энергетическом переходе

Особое внимание на фестивале уделялось роли АО «KEGOC» как системного оператора национальных электрических сетей в реализации энергетического перехода.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов подчеркнул системный характер преобразований.

— Казахстан поставил перед собой амбициозную, но абсолютно необходимую цель — достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию 6,3 ГВт мощностей от возобновляемых источников, что позволит значительно увеличить их долю в энергобалансе страны, — сказал он.

Управляющий директор по развитию национальных электрических сетей АО «KEGOC» Алмаз Саухимов отметил:

Фото: KEGOC

— В первую очередь мы поддерживаем развитие возобновляемых источников энергии. Поскольку их выработка носит нестабильный характер, мы привезли несколько инициатив. Важно создавать механизмы, которые позволят плавно интегрировать «зеленую» генерацию без ущерба для других видов энергии. Для этого мы развиваем сети, внедряем управление маневренными мощностями и используем технологии сетевых инверторов, батарейного накопления электроэнергии и управления инерцией системы.

Саухимов подчеркнул, что доля ВИЭ в выработке электроэнергии в Казахстане на сегодня составляет 6,8%, и к 2030 году должна достичь не менее 15% в соответствии с поручением Президента.

— Приоритетная диспетчеризация ВИЭ была важной мерой на начальном этапе, но сегодня, когда возобновляемые источники приобретают системный характер, необходимо выстраивать новые подходы. Мы готовы интегрировать больший объем ВИЭ в энергосистему страны, — добавил он.

Меморандум KEGOC и GIZ

Одним из ключевых событии фестиваля стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «KEGOC» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). Документ направлен на развитие устойчивости энергосистем и внедрение новых технологий, обеспечивающих балансировку возобновляемых источников энергии.

Фото: KEGOC

— Развитие ВИЭ в Казахстане идет активно, однако нестабильный характер их выработки требует дополнительных решений. Все технологии, которые в будущем нам будут необходимы, будут в фокусе совместной работы KEGOC и GIZ, — отметил управляющий директор по развитию национальных электрических сетей АО «KEGOC».

Меморандум открывает возможности для совместной работы по интеграции накопителей электроэнергии, сетевых инверторов, повышения инерции системы и другим технологиям, обеспечивающим плавное включение ВИЭ в энергосистему без перегрузки сети.

Отметим, что фестиваль стал значимой площадкой для диалога между государством, бизнесом и экспертами.

Алмаз Саухимов подчеркнул: — Мы рассчитываем, что здесь удастся выработать общее понимание дальнейших шагов и найти решения, которые позволят гармонично развивать энергосистему Казахстана.

В рамках деловой программы были подписаны три меморандума:

между Акиматом Мангистауской области и Ассоциацией Qazaq Green;

между АО «KEGOC» и GIZ;

между Ассоциацией Qazaq Green и испанской компанией ECOSIONA.

Внимание участники также уделили реализации в Мангистауской области первого корпоративного PPA в истории Казахстана — гибридной электростанции мощностью 247 МВт, которая объединит солнце, ветер и газ.

Фото: KEGOC

По традиции итоговым документом фестиваля стала Хартия — обращение к Правительству РК от делового сообщества ВИЭ с предложениями по совершенствованию законодательства и развитию новых технологий.

По словам организаторов, фестиваль продемонстрировал готовность Казахстана к следующему этапу энергетической трансформации, основанному на балансе технологического прогресса, экономического развития и экологической ответственности.

Следующий, V Международный фестиваль QazaqGreenFest, планируется провести в 2026 году.