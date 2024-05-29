Qazaq air будет совершать международные перевозки

Авиаперевозчик Qazaq air, который выкупил вьетнамский холдинг Vietjet, будет совершать международные перевозки. Об этом сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, компания может сменить название.

— Это уже видение нового инвестора. Пусть он самостоятельно решает Международные рейсы, безусловно, будут, — сказал Марат Карабаев, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

Глава минтранспорта пояснил, что рейсы запустят, когда компания приобретёт достаточное количество самолётов.

— Рейсы будут обеспечены, когда будет достаточное количество бортов. Эти борты поставляет группа компаний Vietjet, которые заходят на наш рынок и, безусловно, за счёт роста конкуренции, это повлияет на стоимость авиабилетов, — добавил Марат Карабаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что Qazaq Air выкупила вьетнамская компания SOVICO Group.

