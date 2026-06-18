Qarmet строит новые коксовые батареи из собственного металла
На металлургическом комбинате Qarmet продолжается реализация одного из ключевых проектов модернизации предприятия — строительство новых коксовых батарей № 8–9, передает корреспондент агентства Kazinform.
Особенность этого масштабного объекта заключается в том, что при возведении будущего комплекса используется арматура собственного производства компании. На сегодняшний день на строительной площадке уже задействовано более тысячи тонн арматуры марки А400, произведенной на действующих мощностях предприятия.
Использование собственного металла при строительстве стратегически важного объекта демонстрирует возможности полного производственного цикла Qarmet — от переработки сырья и выплавки стали до выпуска готового проката, который применяется непосредственно для развития самого металлургического комплекса.
Для предприятия этот подход имеет не только производственное, но и стратегическое значение. Qarmet одновременно развивает собственные мощности и использует результаты своей работы для модернизации комбината. Таким образом, продукция, созданная на предприятии, становится основой для его дальнейшего технологического обновления.
— Арматура марки А400 хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности, прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. Именно такие характеристики особенно важны при строительстве крупных промышленных объектов, где прочность конструкций напрямую связана с безопасностью и долговечностью будущего производства, — отметили в Qarmet
Новые коксовые батареи № 8–9 станут важной частью обновленной производственной цепочки металлургического комбината. Их строительство позволит модернизировать коксохимическое производство, повысить стабильность работы доменного передела и укрепить технологическую основу предприятия.
При реализации проекта особое внимание уделяется качеству строительных материалов и эффективности производственных решений. Арматура марки А400, изготовленная на собственных мощностях Qarmet, обладает необходимыми характеристиками для использования в условиях повышенных нагрузок и сложных промышленных объектов.
Одновременно компания продолжает развивать направление производства сортового проката. В дополнение к уже действующим мощностям Qarmet планирует в этом году завершить строительство нового стана производительностью 540 тысяч тонн продукции в год. Новый объект позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ее качественные характеристики и увеличить объем производства востребованных видов арматуры, включая марки А500 и А1000.
Развитие этого направления имеет важное значение для строительной отрасли, инфраструктурных проектов и промышленных предприятий, где востребованы современные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.
Сегодня на строительной площадке новых коксовых батарей закладывается основа будущего производственного комплекса. Применение собственного металла при реализации проекта показывает не только технические возможности Qarmet, но и уверенность компании в качестве собственной продукции.
Строительство коксовых батарей № 8–9 является частью масштабной программы комплексной модернизации металлургического комбината. В рамках обновления предприятия также реализуются другие крупные проекты, среди которых строительство линии оцинкования и полимерных покрытий, развитие мощностей по выпуску сортового проката, а также создание литейно-прокатного комплекса.
Эти инициативы направлены на обновление производственной инфраструктуры, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение технологической устойчивости предприятия. Основой масштабной трансформации становятся собственные ресурсы, накопленные производственные компетенции и инженерный потенциал Qarmet.