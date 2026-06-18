Qarmet строит новые коксовые батареи из собственного металла

На металлургическом комбинате Qarmet продолжается реализация одного из ключевых проектов модернизации предприятия — строительство новых коксовых батарей № 8–9, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особенность этого масштабного объекта заключается в том, что при возведении будущего комплекса используется арматура собственного производства компании. На сегодняшний день на строительной площадке уже задействовано более тысячи тонн арматуры марки А400, произведенной на действующих мощностях предприятия.

Фото: Qarmet

Использование собственного металла при строительстве стратегически важного объекта демонстрирует возможности полного производственного цикла Qarmet — от переработки сырья и выплавки стали до выпуска готового проката, который применяется непосредственно для развития самого металлургического комплекса.

Для предприятия этот подход имеет не только производственное, но и стратегическое значение. Qarmet одновременно развивает собственные мощности и использует результаты своей работы для модернизации комбината. Таким образом, продукция, созданная на предприятии, становится основой для его дальнейшего технологического обновления.

— Арматура марки А400 хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности, прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. Именно такие характеристики особенно важны при строительстве крупных промышленных объектов, где прочность конструкций напрямую связана с безопасностью и долговечностью будущего производства, — отметили в Qarmet

Фото: Qarmet

Новые коксовые батареи № 8–9 станут важной частью обновленной производственной цепочки металлургического комбината. Их строительство позволит модернизировать коксохимическое производство, повысить стабильность работы доменного передела и укрепить технологическую основу предприятия.

При реализации проекта особое внимание уделяется качеству строительных материалов и эффективности производственных решений. Арматура марки А400, изготовленная на собственных мощностях Qarmet, обладает необходимыми характеристиками для использования в условиях повышенных нагрузок и сложных промышленных объектов.

Одновременно компания продолжает развивать направление производства сортового проката. В дополнение к уже действующим мощностям Qarmet планирует в этом году завершить строительство нового стана производительностью 540 тысяч тонн продукции в год. Новый объект позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ее качественные характеристики и увеличить объем производства востребованных видов арматуры, включая марки А500 и А1000.

Развитие этого направления имеет важное значение для строительной отрасли, инфраструктурных проектов и промышленных предприятий, где востребованы современные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Фото: Qarmet

Сегодня на строительной площадке новых коксовых батарей закладывается основа будущего производственного комплекса. Применение собственного металла при реализации проекта показывает не только технические возможности Qarmet, но и уверенность компании в качестве собственной продукции.

Строительство коксовых батарей № 8–9 является частью масштабной программы комплексной модернизации металлургического комбината. В рамках обновления предприятия также реализуются другие крупные проекты, среди которых строительство линии оцинкования и полимерных покрытий, развитие мощностей по выпуску сортового проката, а также создание литейно-прокатного комплекса.

Эти инициативы направлены на обновление производственной инфраструктуры, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение технологической устойчивости предприятия. Основой масштабной трансформации становятся собственные ресурсы, накопленные производственные компетенции и инженерный потенциал Qarmet.