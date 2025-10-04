Qarmet продолжает газификацию металлургического комбината

Для предприятия это стало историческим событием — впервые за 80 лет существования металлургического комбината в Темиртау началась поэтапная газификация доменного производства.

Система подачи газа полностью налажена. Специалисты контролируют каждый элемент процесса: от поступления и сгорания топлива до показаний расходомеров и датчиков. Современные технологии позволяют регулировать подачу на каждую фурму с помощью электрифицированных клапанов, что обеспечивает точное отслеживание параметров и оперативную реакцию на изменения.

Фото: Qarmet

— Конечно, эмоции у ребят зашкаливают — для нас это новое решение в доменном процессе. Важно следить за каждым элементом. Но мы всю жизнь ждали этого исторического момента: природный газ — благородное топливо, оно дает нам новые возможности, — поделился Акан Еспотаев, начальник доменной печи № 3.

Фото: Qarmet

Введение природного газа в производство уже демонстрирует положительный эффект. Как ранее отметил директор стального департамента Qarmet Андрей Берг, эффективность доменного процесса заметно выросла:

— Мы уже сейчас видим высокую эффективность использования природного газа. Отмечается рост производительности доменной печи и, что особенно важно, значительное снижение расхода кокса. Кроме того, полностью исключено использование мазута, который ранее применялся на всех доменных печах. На доменной печи № 2 с 29 августа мазут фактически не используется.

Фото: Qarmet

Помимо доменных печей, газ начал использоваться и в методических печах первого листопрокатного цеха. Сейчас в работе три из четырех агрегатов, расход которых составляет порядка 10 тысяч кубометров топлива в час. Такой переход способствует стабильности температурного режима и повышает качество нагрева слябов перед прокаткой, что положительно сказывается на работе всего стана.

Переход на природный газ имеет и стратегическое значение. Он позволяет значительно повысить энергоэффективность металлургического производства, снизить расход кокса, отказаться от мазута и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Для Qarmet это не только шаг к оптимизации, но и движение в сторону более экологичных технологий, что отвечает современным мировым требованиям к сталеплавильной отрасли. А непосредственно для комбината это новый технологический рубеж, открывающий возможности для дальнейшего развития.