Qarmet приступил к активной фазе строительства нового сортопрокатного комплекса

Металлургический комбинат в Темиртау продолжает масштабное обновление производственных мощностей. Один из крупнейших инвестиционных проектов компании Qarmet вышел на новый этап: на площадке будущего сортопрокатного комплекса установили первую металлическую опору. Этот шаг стал символическим началом активной фазы строительства и фактическим стартом формирования нового промышленного объекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Будущий сортопрокатный цех станет частью долгосрочной программы модернизации предприятия, направленной на технологическое обновление, расширение производственных возможностей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. По мере строительства на площадке уже начинает формироваться каркас нового комплекса, который в перспективе должен усилить позиции компании как на внутреннем, так и на внешнем рынках металлопродукции.

Фото: Qarmet

Проект предусматривает запуск современного производства с дополнительной мощностью свыше 540 тысяч тонн продукции в год. На новом комплексе планируют выпускать высокопрочную арматуру марок А600 и А1000, востребованную в строительной отрасли, а также новые виды металлопродукции — уголки и швеллер. Расширение линейки позволит компании выйти в более широкий сегмент строительного металлопроката и укрепить конкурентоспособность продукции.

В Qarmet отмечают, что реализация проекта соответствует стратегическому курсу компании на развитие современных переделов и повышение эффективности металлургического производства. Новый сортопрокатный комплекс должен стать одним из ключевых элементов технологического обновления комбината в Темиртау.

Сегодня компания одновременно реализует сразу несколько крупных инфраструктурных и производственных проектов. Помимо строительства сортопрокатного комплекса, на предприятии ведутся работы по возведению новых коксовых батарей № 8–9, продолжается запуск линии горячего цинкования и полимерных покрытий, а также строительство современного литейно-прокатного комплекса.

Масштабная модернизация направлена не только на увеличение объемов производства, но и на изменение структуры выпускаемой продукции. В компании делают ставку на более технологичные и востребованные виды металлопроката, что должно повысить устойчивость предприятия в условиях растущей конкуренции и меняющихся требований рынка.

Для Темиртау реализация подобных проектов имеет и стратегическое значение. Обновление производственных мощностей способствует развитию промышленного потенциала региона, созданию новых рабочих мест и привлечению дополнительных инвестиций в металлургическую отрасль. Одновременно модернизация позволяет внедрять более современные технологические решения и повышать производственную безопасность.

Установка первой металлической опоры стала не просто техническим этапом строительства, а символом начала нового производственного цикла для одного из крупнейших металлургических предприятий страны. В ближайшие годы именно такие проекты должны стать основой дальнейшего развития комбината и укрепления позиций казахстанской металлургии на международном рынке.