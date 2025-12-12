Qarmet и FST Engineering построят два новых комплекса по переработке в Костанайской области

Соглашение укрепляет международное промышленно-технологическое партнерство и становится одним из ключевых результатов визита Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Казахстан 11 декабря 2025 года.

Документ продолжает договоренности, закрепленные в предконтрактном соглашении от 30 октября 2025 года, и подтверждает намерение сторон развивать технологии глубокой переработки минерального сырья. Проект направлен на эффективное вовлечение вторичных ресурсов в металлургическое производство и расширение перерабатывающих компетенций Казахстана.

Согласно меморандуму, FST Engineering приступает к реализации комплексного проекта строительства двух перерабатывающих заводов. Новые площадки займутся обогащением и дефосфоризацией железосодержащего вторсырья, включая хвосты Лисаковского месторождения. Такие вторичные продукты ранее практически не вовлекались в промышленный цикл, однако современные технологии позволяют перерабатывать их с высоким уровнем извлечения полезных компонентов.

Работы будут вестись по EPCF-модели, обеспечивающей полное сопровождение проекта: от инженерной проработки и технологического проектирования до финансирования и строительства объектов. Такой формат позволяет системно контролировать сроки, оптимизировать стоимость и гарантировать качество всех этапов.

Директор по переработке Qarmet Сергей Малыхин подчеркнул значимость проекта для производственного блока компании.

— Планируемая годовая мощность перерабатывающих комплексов составит четыре миллиона тонн сырья и 1,7 миллиона тонн концентрата. Инвестиции в проект превысят 110 миллионов долларов, а срок строительства объектов составит два года с поэтапным вводом мощностей, — отметил он.

Введение новых перерабатывающих мощностей станет серьезным стимулом для экономического роста Лисаковска. На этапе строительства и последующей эксплуатации будет создано более 500 рабочих мест. Это позволит не только трудоустроить жителей региона, но и сформировать компетенции в сфере современной переработки сырья. Планируется организация профессионального обучения и повышение квалификации специалистов на базе участия в проекте.

Кроме того, переработка хвостов позволит решить одну из важнейших экологических задач — сократить объемы накопленных вторичных продуктов и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Применяемые технологии обеспечат рациональное использование недр и повысят ресурсную эффективность металлургического комплекса.

Восстановление и вовлечение вторичных ресурсов становится одним из приоритетных направлений в мировой металлургии. Казахстан, обладая значительной минерально-сырьевой базой, делает шаг к развитию глубокой переработки, повышению экспортного потенциала и созданию новых высокотехнологичных производств. Проект Qarmet и FST Engineering в Лисаковске является примером того, как инновации и международное сотрудничество усиливают промышленный сектор региона и создают долгосрочный экономический эффект.