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    11:32, 16 Март 2022 | GMT +6

    Пытки неприемлемы для нашего общества – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о неприемлемости применения пыток к заключенным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною были даны поручения тщательно расследовать их. Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась Уполномоченный по правам человека», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, группа правозащитников, члены НСОД беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы.

    «Омбудсмен, независимая общественная комиссия в главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции. Такая работа показала транспарентность и демократичность, позволила к каждому обращению, к каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров. Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна на мой взгляд прочно укорениться в нашей стране», - заключил К. Токаев.

    Теги:
    МВД РК Президент Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Правоохранительные органы Послание Президента РК
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