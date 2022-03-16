Пытки неприемлемы для нашего общества – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о неприемлемости применения пыток к заключенным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною были даны поручения тщательно расследовать их. Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась Уполномоченный по правам человека», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, группа правозащитников, члены НСОД беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы.

«Омбудсмен, независимая общественная комиссия в главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции. Такая работа показала транспарентность и демократичность, позволила к каждому обращению, к каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров. Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна на мой взгляд прочно укорениться в нашей стране», - заключил К. Токаев.