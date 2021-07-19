РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спасли туркестанские полицейские

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с моста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    На пульт 102 дежурной части управления полиции города Туркестана поступил звонок от местной жительницы. Горожанка сообщила, что ее 22-летняя сестра хочет прыгнуть с моста, расположенного на Кызылординской трассе, и просила ее спасти. Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение и выехали на место происшествия для оказания своевременной помощи.

    Находившейся в этот день на службе оперуполномоченный, лейтенант полиции Ерсултан Куаныш первым заметил на мосту молодую женщину, которая пытается забраться на парапет и совершить суицид. Полицейский стал осторожно приближаться к женщине, решившей спрыгнуть с высоты, и принял меры к спасению. Лейтенант полиции быстро подбежал и крепко схватил женщину, которая уже свесила ногу с моста. Несостоявшаяся самоубийца пыталась вырваться из рук, но оперуполномоченный удалось отвести ее на безопасное расстояние. Таким образом, полицейские УП г. Туркестана благодаря слаженным действиям и профессионализму спасли молодую женщину от необдуманного шага.

    Как выяснилось, пытавшаяся покончить с жизнью жительница областного центра недавно вышла замуж. Она решила совершить самоубийство на почве семейных ссор. Однако, в результате оперативности и профессиональных навыков оперуполномоченного Ерсултана и его коллег, все закончилось благополучно и женщину передали родственникам живой и здоровой.

    Сестра спасенной женщины выразила огромную благодарность полицейским УП г. Туркестана.

    «Ночью около 23:00 ч. сестра позвонила на телефону и рассказала, что она устала от жизни. Я стала отговаривать ее и узнала, где она находиться. Затем сообщила на пульт 102 и попросила помощи у полицейских. Сама сразу же побежала на место происшествия. Сотрудники полиции в считанные минуты оперативно прибыли на мост и до моего приезда спасли сестру. Хочу сказать, большое спасибо полицейским, в особенности Ерсултану Куанышу. В такой трудный момент я убедилась, что полицейские - наша защита. Спасибо! Желаю успехов в работе!» - поблагодарила стражей порядка горожанка.

    «Эта наша - обязанность! Мы всегда готовы служить для обеспечения благополучия и безопасности каждого гражданина Республики Казахстан!» - сказал лейтенант полиции Ерсултан Куаныш.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!