Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спасли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с моста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На пульт 102 дежурной части управления полиции города Туркестана поступил звонок от местной жительницы. Горожанка сообщила, что ее 22-летняя сестра хочет прыгнуть с моста, расположенного на Кызылординской трассе, и просила ее спасти. Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение и выехали на место происшествия для оказания своевременной помощи.

Находившейся в этот день на службе оперуполномоченный, лейтенант полиции Ерсултан Куаныш первым заметил на мосту молодую женщину, которая пытается забраться на парапет и совершить суицид. Полицейский стал осторожно приближаться к женщине, решившей спрыгнуть с высоты, и принял меры к спасению. Лейтенант полиции быстро подбежал и крепко схватил женщину, которая уже свесила ногу с моста. Несостоявшаяся самоубийца пыталась вырваться из рук, но оперуполномоченный удалось отвести ее на безопасное расстояние. Таким образом, полицейские УП г. Туркестана благодаря слаженным действиям и профессионализму спасли молодую женщину от необдуманного шага.

Как выяснилось, пытавшаяся покончить с жизнью жительница областного центра недавно вышла замуж. Она решила совершить самоубийство на почве семейных ссор. Однако, в результате оперативности и профессиональных навыков оперуполномоченного Ерсултана и его коллег, все закончилось благополучно и женщину передали родственникам живой и здоровой.

Сестра спасенной женщины выразила огромную благодарность полицейским УП г. Туркестана.

«Ночью около 23:00 ч. сестра позвонила на телефону и рассказала, что она устала от жизни. Я стала отговаривать ее и узнала, где она находиться. Затем сообщила на пульт 102 и попросила помощи у полицейских. Сама сразу же побежала на место происшествия. Сотрудники полиции в считанные минуты оперативно прибыли на мост и до моего приезда спасли сестру. Хочу сказать, большое спасибо полицейским, в особенности Ерсултану Куанышу. В такой трудный момент я убедилась, что полицейские - наша защита. Спасибо! Желаю успехов в работе!» - поблагодарила стражей порядка горожанка.

«Эта наша - обязанность! Мы всегда готовы служить для обеспечения благополучия и безопасности каждого гражданина Республики Казахстан!» - сказал лейтенант полиции Ерсултан Куаныш.