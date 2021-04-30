Пытавшуюся спрыгнуть с моста школьницу спасли туркестанские полицейские
Во время несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудники Сайрамского районного управления полиции майор полиции Нурбол Куанышбеков и капитаны полиции Нуржан Бегмаганбетов и Болеген Тулегенов заметили на дороге женщину, которая размахивала руками.
Когда стражи порядка остановились и поинтересовались в чем дело, сельчанка в слезах сообщила, что ее дочь пытается спрыгнуть с моста возле железнодорожного вокзала и попросила спасти ее ребенка.
Полицейские отреагировали на просьбу женщины, посадили ее в служебную автомашину, установили местонахождение подростка и направились в указанную сторону. Стражи порядка обнаружили девушку на мосту у станции Манкент, расположенного по улице Толе би поселка Аксукент, где она намеревалась спрыгнуть.
В этот момент капитан полиции Болеген Тулегенов приблизился к подростку, которая пыталась совершить суицид. Полицейский незаметно, чтобы не вызвать подозрение у девушки, подошел сзади и крепко схватил несовершеннолетнюю, висящую на мосту. Затем остальные стажи порядка помогли коллеге отнести её на безопасное расстояние.
Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции Сайрамского РУП удалось спасти 14-летнюю девочку, которая пыталась прыгнуть с моста. При проверке выяснилось, что несовершеннолетняя, ученица 8 класса. Она обиделась на мать и на почве семейной ссоры у нее возникла мысль о самоубийстве. Но благодаря профессионализму полицейских все закончилось благополучно девочку передали ее родителям. С подростком провели морально-психологическую беседу и оказали необходимую помощь.
Мать несовершеннолетней выразила искреннюю признательность полицейским Сайрамского РУП за бдительность и своевременно оказанную помощь.
«Я не знала, что делать, когда подруга моей дочери сказала, что она пытается прыгнуть с моста. Я тут же обратилась к сотрудникам полиции и попросила помощи. Надежды меня не обманули. Они благополучно спасли мою дочь. Большое вам спасибо. Успехов в работе!» - поблагодарила стражей порядка местная жительница.
Как отметили сотрудники полиции, они всегда находятся на передовой по поддержанию благополучия и спокойствия граждан. Одна из главных задач стражей порядка - быть защитником народа и оберегать его безопасность.