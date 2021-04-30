ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пытавшуюся спрыгнуть с моста школьницу спасли туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудники Сайрамского районного управления полиции майор полиции Нурбол Куанышбеков и капитаны полиции Нуржан Бегмаганбетов и Болеген Тулегенов заметили на дороге женщину, которая размахивала руками.

Когда стражи порядка остановились и поинтересовались в чем дело, сельчанка в слезах сообщила, что ее дочь пытается спрыгнуть с моста возле железнодорожного вокзала и попросила спасти ее ребенка.

Полицейские отреагировали на просьбу женщины, посадили ее в служебную автомашину, установили местонахождение подростка и направились в указанную сторону. Стражи порядка обнаружили девушку на мосту у станции Манкент, расположенного по улице Толе би поселка Аксукент, где она намеревалась спрыгнуть.

В этот момент капитан полиции Болеген Тулегенов приблизился к подростку, которая пыталась совершить суицид. Полицейский незаметно, чтобы не вызвать подозрение у девушки, подошел сзади и крепко схватил несовершеннолетнюю, висящую на мосту. Затем остальные стажи порядка помогли коллеге отнести её на безопасное расстояние.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции Сайрамского РУП удалось спасти 14-летнюю девочку, которая пыталась прыгнуть с моста. При проверке выяснилось, что несовершеннолетняя, ученица 8 класса. Она обиделась на мать и на почве семейной ссоры у нее возникла мысль о самоубийстве. Но благодаря профессионализму полицейских все закончилось благополучно девочку передали ее родителям. С подростком провели морально-психологическую беседу и оказали необходимую помощь.

Мать несовершеннолетней выразила искреннюю признательность полицейским Сайрамского РУП за бдительность и своевременно оказанную помощь.

«Я не знала, что делать, когда подруга моей дочери сказала, что она пытается прыгнуть с моста. Я тут же обратилась к сотрудникам полиции и попросила помощи. Надежды меня не обманули. Они благополучно спасли мою дочь. Большое вам спасибо. Успехов в работе!» - поблагодарила стражей порядка местная жительница.

Как отметили сотрудники полиции, они всегда находятся на передовой по поддержанию благополучия и спокойствия граждан. Одна из главных задач стражей порядка - быть защитником народа и оберегать его безопасность.