Пыльная буря ожидается в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской области 9 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области 9 июня сохраняется ветер северо-восточный, местами 15- 20 м/с с пыльной бурей.

В Кызылорде днем 9 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо- восточный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-100%.