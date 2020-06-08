+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пыльная буря ожидается в двух регионах Казахстана

8 Июня 2020 15:52
Поделиться:
Пыльная буря ожидается в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской области 9 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области 9 июня сохраняется ветер северо-восточный, местами 15- 20 м/с с пыльной бурей.

В Кызылорде днем 9 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо- восточный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-100%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Туркестанская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив