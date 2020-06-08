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Пыльная буря ожидается в двух регионах Казахстана
8 Июня 2020 15:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Туркестанской области 9 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20 м/с.
В Кызылординской области 9 июня сохраняется ветер северо-восточный, местами 15- 20 м/с с пыльной бурей.
В Кызылорде днем 9 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо- восточный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-100%.
Ключевые слова: Кызылординская область, Туркестанская область, Погода,
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