Пятый репатриационный рейс с казахстанцами прилетел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана и Украины прилетел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Борт авиакомпании Air Astana с 89 пассажирами прибыл из польского города Катовице. По данным авиакомпании, прилетели 56 граждан Казахстана, 32 гражданина Украины и один гражданин Польши.

«Я был в гостях у родственников в Харькове. Застал вооружённый конфликт. Жалко военных и мирных граждан. С нами прилетели и украинцы, но я их не знаю. Украину нельзя покидать мужчинам старше 18 лет», - говорит один из Семен Алексей.

Он поблагодарил МИД и Посольство Казахстана.

«Нам в Польше организовали прекрасные условия, поселили в хороший отель, все за счет Правительства Казахстана. Кормили три раза в день. Спасибо Правительству Казахстана и Министерству иностранных дел», - рассказал он.

Также Правительство и Президента Казахстана поблагодарила жительница Украины.

«Мы в Польше были шесть дней, была у племянницы, потом в последний день нас переселили в гостиницу. Там хорошо кормили, билеты оплатили. Спасибо Правительству Казахстана и Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Я гражданка Казахстана, но замужем за гражданином Украины. Он остался там с младшим сыном и дочкой. Они учатся там и работают, их не отпустили. Я очень переживаю за них. Не знаю, как теперь обратно вернуться. Мы живем в Виннице. Там постоянно включается сирена. Очень страшно. Моя мама и брат живут в Петропавловске, дальше я поеду к ним», - сказала Наталья.

Благодарность властям Казахстана выразила также Айнат, которая три года живет в Украине.

«Муж там остался, мы тоже не хотели уезжать, но он настоял, чтобы мы были в безопасности. Мы с дочкой прилетели в Казахстан. Долетели отлично. Наше Посольство сработало великолепно. Спасибо им. Я живу уже три года в Днепропетровске. Добиралась на поезде до Львова, а оттуда на автобусе в Польшу. Надеюсь, что мы в скором времени воссоединимся с мужем», - заявила она.

«Спасибо МИДу Казахстана, Посольству, послу Казахстана в Украине, почетному консулу во Львове и в Польше, нас провожали, кормили, поселили, беспокоились за нас. Никакая страна за своих так не переживает. Спасибо большое», - поблагодарила ещё одна гражданка Казахстана по имени Татьяна.

«Мы вначале не переживали особо, думали, что все успокоится. Но поняли, что не скоро закончится, и решили уехать. Звуки сирены все время слышали. Я почти 20 лет живу в Киеве. Очень люблю этот город. Никогда не думала, что такое произойдет. Мы во Львов добирались из Киева на поезде. Прекрасно пересекли границу по дипломатическому коридору. Лично ехали с почетным консулом в Польше. Все было организовано отлично», - добавила она.



