Пятый хоккейный комплекс построили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Раисовке района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области открылся новый хоккейный корт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети написал, что спортивный объект построили за счет бюджетных средств.

«Новый спортобъект стал хорошим дополнением к развитой инфраструктуре села. Раисовка в числе образцовых сел благодаря трудолюбию местного агрария Владимира Коваленко. В прошлом году, когда было принято решение о строительстве корта, мы с Владимиром Коваленко договорились о том, что приедем с ветеранами хоккея на открытие и сыграем товарищеский матч», - написал К.Аксакалов.

За последние два года это пятый хоккейный комплекс, построенный в регионе. Недавно хоккейный корт появился в селе Тимирязево.

«Рядом строим новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Всего по области продолжается строительство 5 ФОКов. В этом году в регионе построено 42 спортивных сооружений, это футбольные мини-поля, баскетбольные и волейбольные площадки, уличные тренажеры. В 2022-м планируем начать строительство еще шести хоккейных кортов», - рассказал аким области.