Пятую часть посевных площадей займут масличные в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году, по предварительным данным, посевная площадь составит 4,2 млн гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зерновыми планируют занять три млн га. Под масличные отдадут 914,5 тысячи га, что составляет более 21% от всей посевной площади.

«Площадь кормовых составит 329,4 тысячи га, картофеля - 30,1 тысячи га, овощей - 5,9 тысячи га. Под посев 2022 года планируются обработки паров на площади в 696,2 тысячи га, зяби - на трех млн га. В этом году планируем заготовить 750 тысяч тонн сена, 193,7 тысячи тонн сенажа, 190,5 тысячи тонн силоса и 1,3 млн тонн соломы», - сообщил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов.

В прошлом году обновили 8,7% семян. В этом рассчитывают увеличить сортообновление до 9%. В регион намерены завезти около 20 тысяч тонн семян элиты.

«В прошлом году агроформирования приобрели 2085 единиц техники на общую сумму 50,9 млрд тенге. В том числе 256 зерноуборочных комбайнов. Количество приобретенной техники за истекший год выше по суммарному показателю на 25%, чем планировалось. Обновление в среднем по области предварительно составило 4,2%. В этом году планируется закупить еще 2100 комбайнов, тракторов, посевных комплексов и других агрегатов», - проинформировал Е. Бекшенов.

Большие планы у региона по внесению в почву минеральных удобрений.

«Область является лидером по республике по внесению минеральных удобрений. В прошлом году внесено в почву около 135 тысяч тонн минеральных удобрений. В этом году планируем довести до 160 тысяч тонн», - заявил Е. Бекшенов.

В прошлом году североказахстанские аграрии собрали более 4,5 млн тонн зерна при урожайности 15,2 ц/га. Валовой сбор картофеля составил 592,3 тысячи тонн при урожайности 181,2 ц/га, овощей - 204,2 тысячи тонн при урожайности 331,2 ц/га.