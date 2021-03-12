Пятую часть посевных площадей займут масличные в СКО
Зерновыми планируют занять три млн га. Под масличные отдадут 914,5 тысячи га, что составляет более 21% от всей посевной площади.
«Площадь кормовых составит 329,4 тысячи га, картофеля - 30,1 тысячи га, овощей - 5,9 тысячи га. Под посев 2022 года планируются обработки паров на площади в 696,2 тысячи га, зяби - на трех млн га. В этом году планируем заготовить 750 тысяч тонн сена, 193,7 тысячи тонн сенажа, 190,5 тысячи тонн силоса и 1,3 млн тонн соломы», - сообщил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов.
В прошлом году обновили 8,7% семян. В этом рассчитывают увеличить сортообновление до 9%. В регион намерены завезти около 20 тысяч тонн семян элиты.
«В прошлом году агроформирования приобрели 2085 единиц техники на общую сумму 50,9 млрд тенге. В том числе 256 зерноуборочных комбайнов. Количество приобретенной техники за истекший год выше по суммарному показателю на 25%, чем планировалось. Обновление в среднем по области предварительно составило 4,2%. В этом году планируется закупить еще 2100 комбайнов, тракторов, посевных комплексов и других агрегатов», - проинформировал Е. Бекшенов.
Большие планы у региона по внесению в почву минеральных удобрений.
«Область является лидером по республике по внесению минеральных удобрений. В прошлом году внесено в почву около 135 тысяч тонн минеральных удобрений. В этом году планируем довести до 160 тысяч тонн», - заявил Е. Бекшенов.
В прошлом году североказахстанские аграрии собрали более 4,5 млн тонн зерна при урожайности 15,2 ц/га. Валовой сбор картофеля составил 592,3 тысячи тонн при урожайности 181,2 ц/га, овощей - 204,2 тысячи тонн при урожайности 331,2 ц/га.