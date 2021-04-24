Пятничные молитвы возобновляют в мечетях Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - После двухмесячного перерыва в Иордании вновь доступны мечети для совершения пятничных молитв, что стало возможным благодаря положительной динамике в борьбе с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Королевства.

На заседании совета министров, состоявшемся в начале этой недели, премьер-министр Иордании Бишер Хасауна принял решение, позволяющее иорданцам совершать пятничную молитву в мечетях. Около двух месяцев назад, на фоне роста заражаемости COVID-19, в том числе случаев летального исхода, правительство страны запретило такие посещения.

С сегодняшнего дня иорданские мечети можно посетить каждую пятницу только в период с 12.20 до 13.20 часов, а добраться туда иорданцы могут только пешком. Об этом сообщил министр по делам религии Иордании Мухаммад аль-Халайле, призвав придерживаться профилактических мер при посещении мечетей, в том числе носить маски, поддерживать социальную дистанцию и использовать собственные молитвенные коврики, которые можно принести с собой.

Отмечается, что эти разрешения стали исключением из правила.

Напомним, в Иордании продолжается соблюдение строгого комендантского часа, который действует ежедневно с 7 часов вечера до 7 утра, а также с вечера четверга до утра субботы – в это время все передвижения в стране запрещены, за исключением работы экстренных и некоторых коммунальных служб.

Ранее на этой неделе министр по делам СМИ и официальный представитель иорданского правительства Сахер Дудин сообщил, что «в течение последних 10 дней священного месяца Рамадан будут объявлены позитивные новости, которые «расслабят душу».

Днем позже министр здравоохранения Фирас аль-Хавари добавил, что смягчающие меры будут приняты уже в ближайшие дни, учитывая, что в Королевстве наблюдается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией и заполняемости больниц.

«Мы движемся в правильном направлении, призывая соблюдать граждан профилактические меры», - отметил министр, добавив, что заполняемость всех больниц Иордании снизилась, и составляет сейчас ниже 60%.

«Снижение уровня заражаемости удалось достичь путем жестких ограничительных мер, комендантского часа, а также действия общенациональной программы вакцинации населения», - отметили в министерстве здравоохранения.

В ближайшем будущем иорданские власти планируют получить еще 4,5 миллиона вакцин от коронавируса. Сегодня темпы вакцинации населения позволяют вакцинировать до 60 тысяч человек день, при этом министерство здравоохранения планирует поднять это значение до 100 тысяч в сутки.

В четверг в Иордании зарегистрировано 45 смертей и 2097 новых случаев коронавируса, что демонстрирует положительную динамику в борьбе с инфекцией.