15 Июня 2022 10:56

Пятнадцать должностных лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице озвучен список государственных учреждений, которые по итогам прошлого года не освоили бюджетные средства в срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на очередном заседании маслихата города Нур-Султана был рассмотрен вопрос освоения городского бюджета за 2021 год.

«В прошлом году в городской бюджет поступило 720 млрд 378 млн тенге. Таким образом, план перевыполнен на 43 млрд 156 млн тенге. Из них собственные доходы составляют 496 млрд 264 млн тенге. Кроме того, в 2021 году от налогов поступило 455 млрд 273 млн тенге. Что касается расходов бюджета, то по итогам прошлого года он составил 699 млрд 900 млн тенге», - сказал руководитель управления финансов города Нур-Султана Алиби Жумаев в ходе выступления на заседании маслихата.

Согласно информации, предоставленной руководителем управления, в прошлом году показатель освоения бюджета столицы составил 97,2 %.

«Что касается органов, которые своевременно не освоили бюджетные средства. В прошлом году управление строительства не освоило 53,8 %, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства – 38,4 %, управление образования – 1,5 %, департамент полиции - 1,4 %, а также управление физической культуры и спорта – 1,2 %. По итогам 2021 года к ответственности за несвоевременное освоение бюджетных средств привлечено 15 должностных лиц», - отметил он.