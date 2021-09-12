Пятитомник о культурной жизни шахтёрской столицы выпустила карагандинская писательница

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Член Союза журналистов РК Наталья Инжевская выпустила пять книг о культурной жизни Караганды в серии «Мой город». Пятитомник содержит журналистские статьи автора начиная с 2009 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наталья Инжевская известна в Караганде не только как поэтесса и писательница. Более 10 лет она была корреспондентом нескольких газет. Темой её статей становились культурные мероприятия областного центра, интервью с творческими коллективами и казахстанскими звёздами.

«Пятитомник – это итог моей журналисткой деятельности. Я родилась в Караганде и живу здесь всё это время. Одно дело – просто сохранить все статьи и фотографии, и совсем другое – собрать их воедино. Это своеобразная память о культурных событиях нашей области в течение последних 10 лет», – рассказывает она.

Самой объёмной получилась книга «Чарующие звуки музыки». Она посвящена Концертному объединению имени Кали Байжанова. Наталья Инжевская не обделила вниманием никого. В книге собраны статьи обо всех творческих коллективах, входящих в областную филармонию.

«Мне посчастливилось взять интервью у приглашённых объединением известных исполнителей, дирижёров, музыкантов. По словам конферансье Людмилы Гольской, это первое издание о концертном объединении за более чем 80 лет его существования», – отмечает автор.

«Книжкин дом» рассказывает о Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая. С ней Наталью Инжевскую связывает давняя дружба. Первый раз автор пришла в библиотеку 5-летней девочкой. А спустя годы стала постоянным гостем мероприятий, которые проводит библиотека для своих юных читателей.

«Это и тематические встречи, и фестивали. Я часто входила в состав жюри конкурсов, которые проводили сотрудники библиотеки. Там работают замечательные люди и профессионалы, любящие детей и искренне преданные своему делу», – говорит писательница.

Книга «Органные изыски» рассказывает об органных концертах и фестивалях, проходивших в кафедральном соборе Караганды. По словам Натальи Инжевской, Караганде очень повезло: за время существования собора его посетили известные музыканты всего мира.

Труд «Талант и его реализация» – это сборник статей о творческих коллективах города и отдельных исполнителях. Здесь можно прочитать о студии фламенко El Corazon, детском коллективе «Волшебная страна», танцевальной студии «Трайбл» и многих других.

Книга «Об искусстве перевоплощения» повествует о фестивалях и театральных коллективах, которые посещали Караганду. Среди них Astana Ballet, ГАТОБ имени Абая, Театр для детей и юношества имени Наталии Сац.

Издания переданы в дар библиотекам города и презентованы творческим коллективам и учреждениям культуры.

Пятитомник рассчитан на читателей всех возрастов. Он будет интересен не только жителям области, но и всем, кто интересуется культурной жизнью Караганды.



