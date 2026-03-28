Тренды:
    20:49, 27 Март 2026 | GMT +5

    Пяти­метровый Кыдыр ата из Павлодара вошел в мировой рекорд

    Инсталляцию Кыдыр ата создали мастерицы из разных сел Павлодарской области. Объединившись, авторам удалось зарегистрировать мировой рекорд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Созданием самого высокого в мире Кыдыр ата занимались мастерицы из разных сел. В частности, жительница Торайгыра сшила одеяние, из Кенжеколя сделала национальные орнаменты. Идея же пойти на рекорд возникла благодаря другому достижению, достигнутому в 2025 году.

    — В 2025 году впервые установили рекорд «Алып кимешек» и потом подумали, вот стоит бабушка, а почему бы рядом не поставить дедушку. А знаете Кыдыр ата не просто персонаж. Он олицетворяет изобилие, богатство, благодарение, милосердие. Наурыз начинается с Кыдыр ата, он дает бата, — рассказала автор проекта Ляззат Жунусбекова.,

    На презентацию и фиксацию рекорда собрались более 500 человек. В Павлодар приехал и представитель всемирной книги рекордов Азии и Африки. Замеры произведены заранее и все официально зафиксировано.

    — Этнический образ представлен в виде инсталляции. Высота после лазерного замера составила 5 метров 58 с половиной сантиметров. Это реальная высота. Можно сказать, что это рекорд не только Казахстана, но и мировой рекорд среди инсталляций этнических и мифических образов, — сообщил генеральный офицер службы регистрации всемирной книги рекордов по странам Азии и Африки GBR Куандык Кудайбергенов.

    Представитель Книги рекордов отметил, что за 2025 год установлено порядка 600 новых рекордов. Теперь значимую лепту внесли в список и казахстанцы.

    Напомним, ранее гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошёл в международную Книгу рекордов. 

    Артём Викторов
