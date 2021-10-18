Пятимесячный запас продовольствия формируется акиматами регионов - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов рассказал, что делается для стабилизации цен на социальнозначимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос цен на социально значимые продуктовые товары находится на особом контроле Правительства. Еженедельно мы проводим совещание совместно с заинтересованными госорганами - в частности, Министерством торговли и интеграции, акиматами областей. По другим составляющим тоже замечается определенный рост цен. Например, это горюче-смазочные материалы и те услуги, которые оказывают монополисты: электроэнергия, газ и прочее. Чтобы сдержать цены, отдельный блок работы ведется по социальному хлебу. В этом задействованы продовольственные ресурсы Продкорпорации, есть определенные потребности регионов, которые будем восполнять путем отгрузки удешевленной пшеницы, чтобы выпекать социальный хлеб», - прокомментировал вице-министр.

Что касается таких прдуктов, как гречиха, подсолнечное масло, капуста, лук, морковь, то Министерством ведется работа с акиматами по формированию пятимесячного запаса продовольствия для городского населения.

«Эти балансы довели до областей. Области через социальные партнерские корпорации должны осуществить закуп в период сбора урожая без риска того, что они могут подорожать. Объемы определили. Даже определили производителя, у которых можно купить и хранить эту продукцию в период межсезонья, чтобы удержать цены», - пояснил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.