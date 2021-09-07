Пятимесячный запас овощей и гречки сформируют в стабфонде - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для стабилизации цен, в первую очередь, необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

В частности, по его словам, в период межсезонья (с января по май), предлагается сформировать в стабфондах 5 месячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла (бутилированное) от потребности всего населения.