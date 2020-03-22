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Пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть в Алматы

22 Марта 2020 19:13
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Пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Жас Канат пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О данном инциденте сообщается на странице Almaty_kris_p в Instagram .

Информацию подтвердили в пресс-службе управления общественного здоровья.

«Смерть до приезда бригады скорой помощи. Травма, несовместимая с жизнью. По предварительным данным, упала с шестого этажа», - сообщили в пресс-службе управления.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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