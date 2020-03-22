Новости
Пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть в Алматы
22 Марта 2020 19:13
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Жас Канат пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеРебенок упал с аттракциона на Кок-Тобе: врачи рассказали о его состоянии Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске Три малыша выпали из окон в Нур-Султане
О данном инциденте сообщается на странице Almaty_kris_p в Instagram .
Информацию подтвердили в пресс-службе управления общественного здоровья.
«Смерть до приезда бригады скорой помощи. Травма, несовместимая с жизнью. По предварительным данным, упала с шестого этажа», - сообщили в пресс-службе управления.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв
- Казахстанцев попросили сдать билеты на поезда в Нур-Султан и Алматы
- Такие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты
- У нее были катаральные симптомы, схожие с ОРВИ - главврач Алматы о 57-м пациенте с коронавирусом
- Волонтеры Алматы объединились для помощи в борьбе с COVID-19
- Обещавшие объехать блокпост окольными путями частные извозчики задержаны в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047