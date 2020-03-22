Пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Жас Канат пятилетний ребенок выпал с шестого этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О данном инциденте сообщается на странице Almaty_kris_p в Instagram .

Информацию подтвердили в пресс-службе управления общественного здоровья.

«Смерть до приезда бригады скорой помощи. Травма, несовместимая с жизнью. По предварительным данным, упала с шестого этажа», - сообщили в пресс-службе управления.