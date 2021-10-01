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    12:55, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Акмолинской области

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области отец спас из огня двух детей и жену, но не успел вынести из пожара пятилетнего сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 1 октября в 06:15 в селе Байконыс произошел пожар в 2-квартирном жилом доме на площади 85 квадратных метров.

    «В доме проживала семья из пяти человек, глава семьи успел спасти супругу и двоих детей, но, к сожалению, старший пятилетний сын погиб. Мужчина с ожогами находится в Степногорской районной больнице», - сообщили в ведомстве.

    Пожар локализован в 07:14 и ликвидирован в 07:46. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали шесть сотрудников ДЧС и одна единица техники.

    «ДЧС Акмолинской области напоминает жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности. Необходимо следить за исправностью электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и ее ремонт доверяйте только специалистам. Нарушение норм и правил пожарной безопасности может привести к возникновению пожара», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Утраты Происшествия Акмолинская область
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