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    12:05, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пятилетний план автоматизации оросительной сети составили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане составили пятилетний план по автоматизации оросительной сети. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время актуальным становится вопрос внедрения цифровизации в целях экономии водных ресурсов при транспортировке и распределении. По результатам проведенного анализа, сформирован пятилетний План по автоматизации оросительной сети РГП «Казводхоз» на 2021-2025 годы», - сказал Сериккали Брекешев.

    По данным ведомства, в рамках пятилетнего плана автоматизации оросительной сети РГП «Казводхоз» запланировано автоматизировать 119 магистральных и межхозяйственных каналов, в рамках международного проекта ПУИД–2 (проект по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем - ред.) запланировано автоматизация 93 магистральных и межхозяйственных каналов.

    «Цифровизацией будут охвачены четыре южные области страны с водопотребителями в количестве 35,8 тыс. фермерских хозяйств. Предусматривается провести автоматизацию и цифровизацию 212 основных магистральных и межхозяйственных каналов с суммарным водозабором 7,7 км3 на орошаемой площади 497 тыс. га», - пояснил Сериккали Брекешев.

    Было отмечено, что в этом году запланировано оцифровать 16 каналов, а в течение пяти лет общая протяженность автоматизированных каналов составит более 3,2 тыс. км. Данные меры позволят сократить перерасход воды на 1,2 км3 ежегодно.



    Теги:
    Сельское хозяйство Вода Экология
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