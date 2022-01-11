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    12:04, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и чиновников объявил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников объявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечу заработные платы членов Правительства и депутатов, и, конечно же, акимов. В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе. В принципе я считаю, что зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточна. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат у членов Правительства, акимов регионов и депутатов», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная Мажилис
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