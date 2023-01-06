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Пятилетний мальчик спас от гибели младших братьев в Семее

6 Января 2023, 10:46
Пятилетний мальчик спас от гибели младших братьев в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 5 января в 16 часов 58 минут на пульт «112» поступил звонок от 5- летнего мальчика, который сообщил, что в частном доме имеется запах гари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей, а также были направлены службы «102» и «103».

В это время диспетчеры ЦОУСС города Семея старшина гражданской защиты Аринова А. и лейтенант гражданской защиты Тойымбаева Н. связались с ребенком по видеосвязи. Убедившись, что открытого горения нет, оказали детям психологическую помощь, и попросили ребенка открыть окна для проветривания помещения.

«По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что малолетние дети заблокированы в частном доме, и имеется запах гари. Сотрудники СПЧ-1 при помощи шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и передали детей врачам скорой медицинской помощи. После осмотра службы ССНМП города Семей детей отвезли в детскую областную больницу в Семее, где после осмотра врачей выставлен предварительный диагноз - отравление угарным газом легкой степени, состояние детей стабильное», - сообщили в ДЧС.

ДЧС области Абай просит жителей и гостей города не оставлять детей без присмотра взрослых, а также неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Пресс-служба ДЧС области Абай


Фото: t.me/qr_tjm


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