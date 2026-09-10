Пятилетнему ребенку в Алматы восстановили полностью отрезанный мизинец

В детской городской клинической больнице № 2 Алматы провели сложнейшую микрохирургическую операцию по реплантации полностью отчлененного пальца. Пятилетнему ребенку восстановили кровоснабжение мизинца и его жизнеспособность, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам родителей мальчика, ребенок получил тяжелую уличную травму: его мизинец оказался зажат металлическими воротами, в результате чего палец был полностью отчленен. Отделенный фрагмент своевременно доставили вместе с ребенком в больницу.

Сразу после поступления пациента осмотрела дежурная бригада специалистов, в том числе заведующий отделением травматологии и микрохирург. Учитывая тяжесть травмы и ограниченное время для восстановления жизнеспособности тканей, врачи приняли решение об экстренном оперативном вмешательстве.

Заведующий отделением травматологии ДГКБ № 2 Ерлан Садырбалин отметил, что операция потребовала высокой точности и слаженной работы всей команды.

— Это был сложный случай, который требовал максимально оперативного и слаженного реагирования всей команды, исключительной точности, поскольку речь идет о восстановлении сосудов и нервов диаметром менее нескольких миллиметров. Отчлененный фрагмент был обработан и помещен в специальную сохраняющую среду. Проведена предоперационная подготовка, направленная на улучшение реологических свойств крови. После этого ребенок был взят на операцию, — рассказал Садырбалин.

Операция под медицинским микроскопом продолжалась четыре часа. Для восстановления поврежденных сосудов и нервов хирурги использовали сверхтонкие хирургические нити, практически невидимые невооруженным глазом.

Специалисты восстановили артерию диаметром всего 1 мм, сухожилия, нерв и вену. Это позволило восстановить кровоснабжение отчлененного сегмента и сохранить его жизнеспособность.

Лечение ребенка проводилось в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Дети относятся к категории граждан, застрахованных государством.

Директор детской городской клинической больницы № 2 Алматы Марат Рабандияров подчеркнул, что после подобных травм каждая минута имеет решающее значение.

— Успех лечения напрямую зависит от четкой организации работы и взаимодействия специалистов, оперативности оказания медицинской помощи, правильной транспортировки отчлененного сегмента. Реплантация полностью отчлененных сегментов конечностей у детей является одним из наиболее сложных направлений реконструктивной и микрохирургической помощи. Такие операции требуют высокой квалификации всей медицинской команды и подтверждают высокий уровень специализированной помощи, оказываемой в нашей больнице, — отметил Марат Рабандияров.

После операции ребенок находился под наблюдением специалистов ДГКБ № 2. Врачи следили за приживлением реплантированного сегмента и восстановлением функций кисти.

Ранее мы сообщали, что врачи Алматы полностью реабилитировали мужчину после тяжелой травмы таза.