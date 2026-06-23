Пятилетнего ребенка с травмами нашли в степи в Акмолинской области
По данному факту департаментом полиции расследуется два уголовных дела, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 17 июня на территории Астраханского района в степной местности был обнаружен малолетний ребенок, 2021 года рождения. Мальчик находился один в вечернее время, на его теле были обнаружены травмы и ссадины.
— Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес родственник, брат отца. Вместе с тем, в рамках досудебного расследования проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе озвученные родителями ребенка. В настоящее время досудебное расследование ведется по фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — пояснили в ведомстве.
Полицейские уточнили: все следственные действия с участием несовершеннолетнего проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
На данный момент ребенок находится в лечебном учреждении.
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