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    Пятилетнего ребенка с травмами нашли в степи в Акмолинской области

    По данному факту департаментом полиции расследуется два уголовных дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МВД РК

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 17 июня на территории Астраханского района в степной местности был обнаружен малолетний ребенок, 2021 года рождения. Мальчик находился один в вечернее время, на его теле были обнаружены травмы и ссадины.

    — Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес родственник, брат отца. Вместе с тем, в рамках досудебного расследования проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе озвученные родителями ребенка. В настоящее время досудебное расследование ведется по фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — пояснили в ведомстве.

    Полицейские уточнили: все следственные действия с участием несовершеннолетнего проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    На данный момент ребенок находится в лечебном учреждении.

    Ранее сообщалось, что мужчина впал в кому у озера Маралды в Павлодарской области.

    Регионы Казахстана Дети Полиция Избиение Общество Уголовное дело Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор