Мужчина впал в кому у озера Маралды в Павлодарской области

Мужчина, 1960 года рождения, отдыхал на пляже озера Маралды. Внезапно его состояние резко ухудшилось, после чего на машине скорой медицинской помощи его доставили в больницу. Об этом сообщили на областной станции скорой медицинской помощи, передает корреспондент Kazinform.

— В Щербактинском районе мужчина отдыхал на берегу соленого озера, когда у него развился отек легких, после чего он впал в кому третьей степени. Первую помощь ему оказали местные медицинские работники. Затем мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи и доставили в районную больницу. К сожалению, пациент скончался в приемном отделении, — сообщили на станции скорой медицинской помощи.

В минувшие выходные сотрудники скорой помощи оказали помощь еще двум людям, пострадавшим на водоемах.

Так, в Павлодаре 15-летняя девочка зашла в реку в районе спасательной станции для того, чтобы ополоснуть ноги. Однако она увязла в песке, не смогла удержать равновесие и упала в воду. К счастью, девочку оперативно спасли и доставили в областную детскую больницу.

Еще один случай произошел на озере Сабындыколь в Баянаульском районе. Мужчина, 1950 года рождения, во время купания едва не утонул. Из воды его вытащили другие отдыхающие. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставили в районную больницу.

Сейчас из-за аномальной жары все больше людей проводят время у водоемов. Врачи предупреждают, что резкий перепад температур при погружении в воду может привести к обострению хронических заболеваний или вызвать внезапные судороги. Кроме того, серьезную опасность представляют необорудованные места отдыха и состояние дна водоемов.

Жителям рекомендуют трезво оценивать состояние своего здоровья, не совмещать отдых у воды с употреблением алкогольных напитков, а также не оставлять детей без присмотра во время пребывания у водоемов.

Напомним, в Актобе за один день утонули три человека.