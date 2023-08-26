Пятилетнего мальчика спасли при пожаре в жилом доме в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие управления военной полиции Карагандинского регионального гарнизона спасли мальчика во время пожара в квартире жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представление для поощрения военнослужащих ведомственной наградой направлено в министерство по ЧС.

В то утро сержант Жандос Айткали, ефрейторы Избасар Толеутай и Шынгыс Ерканат выехали на службу. Проезжая мимо соседнего дома, они увидели, что окна квартиры на первом этаже объяты огнем и дымом. Мужчин рядом не оказалось, а собравшиеся на месте происшествия женщины были в панике.

«На улице мы увидели мальчика в обгоревшей одежде примерно 6-7 лет. Он был напуган и рассказал, что в доме остался его младший брат. Я попросил сослуживцев ждать меня снаружи, а сам проник через окно в квартиру. От сильного дыма у меня слезились глаза. Пару раз пришлось подходить к окну, чтобы вдохнуть воздуха, взять смоченный водой платок и фонарик. Лишь с третьего раза мне удалось найти в дальней комнате перепуганного ребенка с кошкой на руках», - вспоминает Жандос Айткали.

Сержант Айткали спустил из окна квартиры ребенка с домашним животным на улицу. Вскоре подъехали пожарные и приступили к тушению огня.

О героическом поступке военнослужащих стало известно из публикации в социальной сети.

«Военные, проезжавшие мимо, не остались равнодушными, один из них забрался в дом и эвакуировал ребенка до приезда пожарных. Пока тушили огонь, военные уехали. Мы просто хотели, чтобы их достойный поступок не остался без внимания», - говорится в публикации.

Напомним, недавно жилой дом загорелся в Актобе. Спасатели эвакуировали из огня 40 человек.